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Эксперты: отмена комиссии за банковские переводы может привести к росту мошенничества

17:40 07.07.2023

После отмены банками комиссии за переводы средств физлиц финансовый результат кредитных организаций может значительно снизиться, также есть риск роста мошенничества. Так предложенную Центробанком инициативу в беседе с «Лентой.ру» оценили опрошенные эксперты рынка.

Стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заметил, что поднимая вопрос об отмене комиссии за переводы для Сбера, финрегулятор не принимает во внимание ряд факторов, которые важны для крупных банков и связаны с материальными издержками на содержание офисов, дистанционное обслуживание клиентов, а также зарплаты сотрудникам. «Если и отменять комиссии за переводы, то делать это надо централизованно, всем вместе, а это возможно только при принятии соответствующего закона», – подчеркнул он.

В свою очередь экономист Татьяна Рычкова высказала мнение о том, что отмена комиссий за переводы для клиента спровоцирует значительное снижение финансового результата банка. Кроме того, этот шаг может повысить риски мошенничества в том случае, если мошенники завладели доступом к мобильному банку. «Что касается бесплатных переводов за счет кредитных средств, отмена комиссий повлияет на увеличение форда и увеличит риски для банка в части возврата задолженности», – заметила она, указав, что это означает, что для клиента повысится риск роста задолженности, которую будет сложно обслуживать.

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