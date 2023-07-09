Стали известны главные объекты и площадки Московского урбанистического форума
13:45 09.07.2023
События Московского урбанистического форума будут проходить с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках мегаполиса. Первая из них – выставочный зал «Манеж», где состоится выставка «Год нового транспортного каркаса», посвященная новой транспортной реальности столицы. В здании разместится самая большая в стране голограмма, посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы. У входа в «Манеж» можно будет увидеть поезд «Иволга 3.0», который будет курсировать по новым веткам Московского центрального диаметра (МЦД), а также метропоезд «Москва-2020». Посетители также смогут, используя симуляторы вагонов метро и электропоездов, попробовать себя в роли машиниста или отправиться на виртуальную экскурсию по тоннелю строящейся линии МЦД-5. События в «Манеже» будут проходить с 16 августа по 10 сентября.
На второй площадке - в «Зарядье» - на Парящем мосту будут проходить занятия по растяжке и йоге, а также функциональные тренировки, состоятся мастер-классы о моде и искусстве, пройдут кинопоказы, мастер-классы и выступления артистов. Также там с 4 августа по 10 сентября будет открыто экспозиционное пространство «Город для каждого» с инсталляциями, посвященными десяти масштабным проектам — как уже реализованных, так и планируемых.
На третьей крупной площадке - в Гостином Дворе, с 1 августа по 10 сентября состоится большая выставка, посвященная здравоохранению, образованию и социальной сфере. Деловая программа в Гостином Дворе будет состоять из трех крупных мероприятий: конгресса Urban Health, Всероссийского форума среднего профессионального образования и V Форума социальных инноваций регионов.
На четвертой площадке, в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября состоятся концерты уличных музыкантов и выступления цирковых артистов, гастрономический фестиваль, показы мод, соревнования по рыбалке, а также многочисленные мастер-классы. Например, желающих научат кататься на сноуборде или сапсерфе. Кроме того, участники фестиваля смогут посетить декорации мосфильмовского киногорода и стать участниками импровизированных съемок эпизодов уже вышедших популярных фильмов о столице РФ.
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