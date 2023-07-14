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В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада

20:44 13.07.2023

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Фото пресс-службы Сбера
В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада – крупнейшие корпоративные соревнования Сбербанка. В состязаниях, которые проходили с 10 по 13 июля, приняли участие более 2500 сотрудников Сбера из территориальных банков, центрального аппарата, дочерних компаний, филиала в Индии и дочернего банка в Беларуси.

Победителем состязаний в командном зачете стал коллектив Центрального аппарата. Серебро досталось сборной Среднерусского банка. На третьем месте – команда Волго-Вятского банка.

За победу в соревнованиях боролись 18 команд. Спортсмены разыграли 49 комплектов медалей в 10 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и кроссфит.

XIV Сбербанкиада в Казани стала первой, где награды получили не только спортсмены, но и фанаты на трибунах. Новый приз – Кубок болельщика, который появился в этом году, достался команде с самыми активными болельщиками, которые поддерживали свою команду не только на трибунах, но и в режиме онлайн, активно участвовали в конкурсах, опросах и викторинах. Лучшей командой поддержки признаны болельщики Центрально-Черноземного банка.

Сбербанкиада – одна из главных традиций банка, которая стартовала еще в середине 90-х с небольшого соревнования среди сотрудников на московском стадионе «Октябрь». Сейчас это одно из крупнейших в мире корпоративных соревнований.

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