Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов
09:58 18.07.2023
Восемь московских реабилитационно-образовательных центров помогают детям с инвалидностью получить качественное образование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина школьникам с инвалидностью нередко бывает сложно продемонстрировать свои таланты, однако в этих центрах детям обеспечивают особые условия обучения и комплексную реабилитацию.
«Ребята проходят полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ. И доказательство их успехов – 11 обладателей медалей за особые успехи в учении, которые в этом году стали выпускниками реабилитационно-образовательных центров Москвы», – написал глава города в блоге на своем сайте.
В результате педагоги школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых подготовили сразу шесть медалистов, а реабилитационно-образовательный центр №76 - пять медалистов. Градоначальник поздравил детей и их родителей, а также педагогов с выдающимися результатами.
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