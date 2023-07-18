Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

09:58

Восемь московских реабилитационно-образовательных центров помогают детям с инвалидностью получить качественное образование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина школьникам с инвалидностью нередко бывает сложно продемонстрировать свои таланты, однако в этих центрах детям обеспечивают особые условия обучения и комплексную реабилитацию.

«Ребята проходят полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ. И доказательство их успехов – 11 обладателей медалей за особые успехи в учении, которые в этом году стали выпускниками реабилитационно-образовательных центров Москвы», – написал глава города в блоге на своем сайте.

В результате педагоги школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых подготовили сразу шесть медалистов, а реабилитационно-образовательный центр №76 - пять медалистов. Градоначальник поздравил детей и их родителей, а также педагогов с выдающимися результатами.