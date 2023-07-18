В США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за ПВО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее информации, Соединенные Штаты полагают, что «западные самолеты не принесут большой пользы в нынешних боевых действиях из-за мощной системы противовоздушной обороны России». По мнению источника газеты, сейчас актуален вопрос «общевойскового подхода», подразумевающего совместную работу различных родов войск.