В США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за ПВО РФ
15:12 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщила во вторник газета The Washington Post.
По ее информации, Соединенные Штаты полагают, что «западные самолеты не принесут большой пользы в нынешних боевых действиях из-за мощной системы противовоздушной обороны России». По мнению источника газеты, сейчас актуален вопрос «общевойскового подхода», подразумевающего совместную работу различных родов войск.
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