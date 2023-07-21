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Впервые в истории на пост начштаба ВМС США выдвинута женщина

22:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На должность начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти.

Как говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном в пятницу Белым домом, кандидатура Франкетти вносится на рассмотрение Сената Конгресса США. «Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. Если ее кандидатура будет утверждена, она вновь войдет в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов [ВС США]», — отмечается в заявлении.

В настоящее время Франкетти является замначальника штаба американских ВМС.

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