Впервые в истории на пост начштаба ВМС США выдвинута женщина

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На должность начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти.



Как говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном в пятницу Белым домом, кандидатура Франкетти вносится на рассмотрение Сената Конгресса США. «Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. Если ее кандидатура будет утверждена, она вновь войдет в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов [ВС США]», — отмечается в заявлении.



В настоящее время Франкетти является замначальника штаба американских ВМС.



