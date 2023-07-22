Ямайка хочет стать республикой, перестав считать Карла III своим главой
18:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Ямайки хотело бы как можно скорее провести референдум по вопросу о переходе к республиканской форме правления, чтобы лишить британского короля Карла III статуса главы государства. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете Mirror заявил ямайский премьер-министр Эндрю Хоулнесс.
Он выразил сожаление тем, что этого не удалось сделать сразу после смерти королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года, так как это был бы «подходящий момент» для объявления Ямайки республикой. Однако, по его словам, подготовка к референдуму затягивается в связи с необходимостью «долгого периода информационной работы и консультаций с общественностью».
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