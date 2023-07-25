Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Франция и другие страны Запада оказывали беспрецедентное давление на африканские государства перед саммитом Россия — Африка в Санкт-Петербурге, чтобы воспрепятствовать их участию, такое поведение достойно осуждения. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас я не буду в детали вдаваться, но, разумеется, нам хорошо известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы попытаться воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», — сказал Песков.

«Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения. По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем», — добавил представитель Кремля.