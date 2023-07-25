Шеф программы МКС в NASA: Наше сотрудничество с Роскосмосом никак не изменилось

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация NASA в середине июля провела в Москве переговоры с представителями Роскосмоса. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель американской программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

«Наше сотрудничество с Роскосмосом никак не изменилось. Мы с коллегами всего полторы недели назад были в Москве, разговаривали с российскими коллегами. Состоялись как технические дискуссии, так и некоторые социальные мероприятия», — сказал он.

«В Хьюстоне российские коллеги работают в Центре управления полетами вместе с американскими специалистами, так что ничего не изменилось. Мы готовы к полету (следующему перекрестному полету, который запланирован на 17 августа — прим. ТАСС). Никаких значительных изменений в нашем сотрудничестве не произошло», — добавил Монталбано.