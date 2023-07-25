0
0
95
НОВОСТИ

Шеф программы МКС в NASA: Наше сотрудничество с Роскосмосом никак не изменилось

21:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация NASA в середине июля провела в Москве переговоры с представителями Роскосмоса. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель американской программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

«Наше сотрудничество с Роскосмосом никак не изменилось. Мы с коллегами всего полторы недели назад были в Москве, разговаривали с российскими коллегами. Состоялись как технические дискуссии, так и некоторые социальные мероприятия», — сказал он.

«В Хьюстоне российские коллеги работают в Центре управления полетами вместе с американскими специалистами, так что ничего не изменилось. Мы готовы к полету (следующему перекрестному полету, который запланирован на 17 августа — прим. ТАСС). Никаких значительных изменений в нашем сотрудничестве не произошло», — добавил Монталбано.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:45 25.07.2023
Состояние мостов в Киеве спецкомиссия признала критическим
0
60
21:20 25.07.2023
Министр обороны России прибыл с визитом в КНДР
0
100
21:15 25.07.2023
В ООН заявили, что «продолжает контакты на различных уровнях» с РФ по вопросу зерновой сделки
0
106
20:40 25.07.2023
Четыре года работы посла ФРГ в России «никогда не были скучными»
0
145
20:25 25.07.2023
Новый пакет военной помощи США Украине будет уже 43-м по счету
0
162
19:42 25.07.2023
В ЕК появилась идея, как можно вывезти зерно из Украины
0
221
18:57 25.07.2023
Дом причта храма Христа Спасителя отреставрируют и приспособят под жилье
0
351
18:50 25.07.2023
В планах президента Путина есть посещение Китая в октябре - Ушаков
0
259
18:25 25.07.2023
Недружественные страны больше не смогут поставлять в РФ продукцию из рыбы и морепродуктов
0
315
17:54 25.07.2023
Рост ВВП РФ в этом году, как ожидается, полностью перекроет прошлогоднее снижение — Путин
0
296

Возврат к списку