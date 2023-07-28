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Переворот в Нигере стал провалом политики США и возможностью для РФ — WSJ

13:20 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переворот в Нигере стал провалом политики США и потенциально может дать России стратегическое преимущество. Об этом написала в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, госпереворот «угрожает подорвать американскую стратегию по борьбе с исламистскими боевиками». «Нигер — это последняя костяшка домино, которая, как мы надеемся, не упадет. Если это случится, я точно не знаю, что мы собираемся делать», — сказал высокопоставленный сотрудник американской разведки.

Как отмечает издание, в Вашингтоне также беспокоятся, что новые лидеры могут обратиться за помощью к России вместо США. Нигер может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами, несмотря на то что в марте 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен посетил страну и объявил о гуманитарной помощи в $150 млн, «чтобы продемонстрировать преимущества выбора в пользу США».

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