Зеленский заявил, что атака на Крымский мост - ответ на действия РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают на действия России.

"Каждый уничтоженный [российский военный], все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа", - заявил президент Украины. Lenta.Ru