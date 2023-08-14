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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что атака на Крымский мост - ответ на действия РФ

09:05 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают на действия России.

"Каждый уничтоженный [российский военный], все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа", - заявил президент Украины.  Lenta.Ru

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