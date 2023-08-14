Зеленский заявил, что атака на Крымский мост - ответ на действия РФ
09:05 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают на действия России.
"Каждый уничтоженный [российский военный], все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа", - заявил президент Украины. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 14.08.2023
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей
- 09:20 14.08.2023
- Мятежники в Нигере предъявят президенту Базуму обвинения в государственной измене
- 09:00 14.08.2023
- В Одессе четыре раза за ночь прозвучали взрывы
- 08:10 14.08.2023
- В результате нападения в Мали пострадали три представителя миссии ООН
- 07:40 14.08.2023
- На авиашоу в штате Мичиган потерпел крушение самолет МиГ-23
- 07:30 14.08.2023
- Командование ВСУ «для отчетов» отправляло новобранцев на безнадежные штурмы - пленный
- 07:20 14.08.2023
- Болтон считает, что политика Байдена лишь оттягивает поражение Украины
- 20:00 13.08.2023
- Западные политики, похоже, меняют планы на будущее из-за безуспешного наступления ВСУ - СМИ
- 19:35 13.08.2023
- В Белгороде после, вероятно, атаки БПЛА поврежден фасад многоквартирного дома
- 18:43 13.08.2023
- Варшава ожидает решение Вашингтона по поводу поставки ударных вертолетов Apache
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать