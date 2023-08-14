Более 900 студентов вышли на практику на строительные объекты Москвы с января
17:17 14.08.2023
В Москве с начала года в практике на строительных объектах участвовали более 900 студентов. Город стал посредником между профильными организациями образования и Студенты шести профильных колледжей вышли на практику и выполняли выполняют обязанности сантехников, бетонщиков, сварщиков, мастеров отделочных работ, каменщиков, техников-строителей и других специалистов. По результатам практики молодых людей приняли на работу 39 строительных организаций столицы.
Представители компаний отмечают хорошую теоретическую подготовку студентов, их умение быстро адаптироваться к сложному ритму строительного объекта и найти общий язык с коллективом. Работу студентов курируют опытные наставники.
По словам заместителя главы департамента градостроительной политики Москвы Дмитрия Добрянского, системная работа с молодыми специалистами – важна для популяризации профессии и привлечения сотрудников в строительную отрасль для выполнения утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным госпрограмм.
Стройкомплекс Москвы организует практики, стажировки и мастер-классы для выпускников профильных колледжей и вузов, welcome-встречи с потенциальными работодателями, создает студенческие строительные отряды, а также проводит карьерные мероприятия, такие как ярмарки вакансий.
По данным городских властей, в первом полугодии 2023 года в 11 крупных строительных компаний трудоустроились более 300 стажеров на должности отделочника, электромонтажника, сантехника, плотника и каменщика.
Летом осваивать новые навыки и зарабатывать деньги могут участники студенческих строительных отрядов. В нынешнем году на стройплощадки города вышли 14 таких групп, в которые входят студенты трех московских вузов и шести профильных колледжей.
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