Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды

19:23

Москва сегодня - мировой лидер по темпам реализации проектов улучшения городской среды, заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в своем штабе общественной поддержки. «За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участие в фестивалях, - отметил политик. - Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 млн человек в год, гостей и жителей столицы… Мы стали чувствовать, что это наш город».

Как считает градоначальник, зима в Москве стала не менее активным периодом, чем лето и мегаполис в последние годы предоставляет горожанам много возможностей для активной жизни. «Это и лыжные трассы, парки, множество катков с искусственным льдом», – добавил политик, который встретился со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на Покровке. Политик рассказал им о том, как планирует развивать столицу РФ.