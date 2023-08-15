Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды
19:23 15.08.2023
Москва сегодня - мировой лидер по темпам реализации проектов улучшения городской среды, заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в своем штабе общественной поддержки. «За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участие в фестивалях, - отметил политик. - Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 млн человек в год, гостей и жителей столицы… Мы стали чувствовать, что это наш город».
Как считает градоначальник, зима в Москве стала не менее активным периодом, чем лето и мегаполис в последние годы предоставляет горожанам много возможностей для активной жизни. «Это и лыжные трассы, парки, множество катков с искусственным льдом», – добавил политик, который встретился со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на Покровке. Политик рассказал им о том, как планирует развивать столицу РФ.
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