0
0
0
НОВОСТИ

Собянин: Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды

19:23 15.08.2023

Москва сегодня - мировой лидер по темпам реализации проектов улучшения городской среды, заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в своем штабе общественной поддержки. «За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участие в фестивалях, - отметил политик. - Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 млн человек в год, гостей и жителей столицы… Мы стали чувствовать, что это наш город».

Как считает градоначальник, зима в Москве стала не менее активным периодом, чем лето и мегаполис в последние годы предоставляет горожанам много возможностей для активной жизни. «Это и лыжные трассы, парки, множество катков с искусственным льдом», – добавил политик, который встретился со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на Покровке. Политик рассказал им о том, как планирует развивать столицу РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:05 15.08.2023
Документ, который утверждает форму и порядок выдачи справки о смене пола, признан утратившим силу
0
100
18:25 15.08.2023
Вся Бразилия осталась без электричества в результате масштабного сбоя
0
155
18:01 15.08.2023
Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
0
182
17:40 15.08.2023
Около 70% жителей ФРГ считают, что государство не справляется с обязанностями — опрос
0
215
17:12 15.08.2023
Минобороны впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG
0
288
17:00 15.08.2023
США развернули в АТР 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей — глава ГРУ
0
296
16:32 15.08.2023
В США задержан подросток, планировавший теракт
0
264
16:12 15.08.2023
В России с 1 сентября будет повышена экспортная пошлина на нефть
0
310
16:00 15.08.2023
ЦБ РФ допускает дополнительное повышение ключевой ставки
0
333
15:32 15.08.2023
Природный пожар площадью 2 га тушат на самом большом острове на Волге
0
334

Возврат к списку