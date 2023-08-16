Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%
17:22 16.08.2023
В Северо-Восточном административном округе Москвы первый этап переселения горожан по программе реновации жилищного фонда удалось выполнить уже на 60%. Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в шести районах округа этот этап завершен или близится к финалу.
Всего программу реновации на севере мегаполиса включены 499 домов площадью более 1,4 млн кв. м. В ходе выполнения программы в новые квартиры в современных домах переедут 86,5 тыс. горожан.
Глава ведомства добавил, что на северо-востоке Москвы уже введено в эксплуатацию 37 новостроек, из них 33 передано под заселение. «Дополнительно на территории округа ведутся строительство и проектирование 49 новостроек с общей площадью квартир более 800 тыс. кв. м жилья», – заключил Сергей Левкин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале заявил, что в Алексеевском районе новые квартиры получили 608 жителей, в Лианозове – 286, Марьиной Роще – 518, Отрадном – 285, Ярославском – 193 и Северном Медведкове – 200 горожан.
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