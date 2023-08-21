Тело третьего погибшего диггера после ливня в столице нашли в Москве-реке

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело третьего погибшего после экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня в столице нашли в Москве-реке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В Москве-реке найдено тело неизвестной женщины, она стала третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам», — сказал собеседник агентства.