Тело третьего погибшего диггера после ливня в столице нашли в Москве-реке
14:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело третьего погибшего после экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня в столице нашли в Москве-реке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В Москве-реке найдено тело неизвестной женщины, она стала третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам», — сказал собеседник агентства.
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