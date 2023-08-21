Собянин: Производство лекарств в этом году в Москве выросло на две трети
13:46 21.08.2023
В Москве в нынешнем году выросло производство лекарственных препаратов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, рост составил 67,5%, то есть «более чем на две трети». Глава города и заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли новый фармацевтический комплекс компании «Р-Опра» («Р-Фарм») на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде.
Рост производства в Москве стал, по словам мэра, результатом многолетней системной работы. «Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в это производство», – заявил Собянин.
Напомним, «Р-Фарм» обязался построить в Алабушеве производственный комплекс полного цикла площадью более 30,5 тыс. кв. м по выпуску 26 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний. Московские власти, в свою очередь, гарантировали, что будут закупать производимые лекарства в течение семи лет примерно на 10,9 млрд руб.
Строительство предприятия завершилось летом 2023 года. На заводе создано 270 рабочих мест. В проект было инвестировано 6,99 млрд руб.
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