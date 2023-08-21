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Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи

19:20 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 22–24 августа в формате видео-конференц-связи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля.

«22-24 августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, «Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году», отметили в пресс-службе.

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