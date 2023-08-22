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НОВОСТИ

Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы ДЭГ

11:48 22.08.2023

В ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое состоится 25 августа, москвичи смогут решить, какие мероприятия стоило бы провести на День города. Жителям всех районов мегаполиса будет задан один и тот же вопрос. Горожане смогут дать на него ответ в электронном формате, а также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках.

Процедура тестирования пройдет с 8:00 до 14:00. Ссылка для участия в электронном голосовании на mos.ru будет размещена 25 августа на специальной странице, посвященной тестовому голосованию.

Тестирование системы ДЭГ накануне выборов проводилось уже не раз, оно позволяет участникам процесса увидеть нововведения и испробовать систему, а организаторы – проверить, что все ее элементы работают корректно.

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