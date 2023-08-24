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Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением — Flightradar

11:05 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разбившийся в Тверской области самолет Embraer, среди пассажиров которого был Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.

Согласно этому отчету, самолет находился на высоте около 8,5 км до 18:19 среды по московскому времени, затем его вертикальная скорость резко снизилась, он потерял высоту. После этого самолет вышел на максимальную высоту около 9,15 км, а после снизился до 8,4 км. Затем он выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего начал резко снижаться. Последние данные Flightradar получил в момент, когда самолет находился на высоте около 6 км. Все эти изменения произошли за 32 секунды.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился вечером 23 августа в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. Росавиация проводит расследование катастрофы. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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