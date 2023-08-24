Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением — Flightradar
11:05 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разбившийся в Тверской области самолет Embraer, среди пассажиров которого был Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.
Согласно этому отчету, самолет находился на высоте около 8,5 км до 18:19 среды по московскому времени, затем его вертикальная скорость резко снизилась, он потерял высоту. После этого самолет вышел на максимальную высоту около 9,15 км, а после снизился до 8,4 км. Затем он выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего начал резко снижаться. Последние данные Flightradar получил в момент, когда самолет находился на высоте около 6 км. Все эти изменения произошли за 32 секунды.
Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился вечером 23 августа в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. Росавиация проводит расследование катастрофы. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
НОВОСТИ
- 11:10 24.08.2023
- Шесть новых стран войдут в состав БРИКС в 2024 году — президент ЮАР
- 11:00 24.08.2023
- Доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекордных 46,5% — SWIFT
- 10:32 24.08.2023
- США ведут необъявленную войну против Турции, поддерживая РПК в Сирии — СМИ
- 10:20 24.08.2023
- Трамп в случае победы на выборах президента США намерен ограничить присутствие КНР на Кубе
- 10:05 24.08.2023
- Стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» превысила 200 млрд рублей — источник
- 10:00 24.08.2023
- Европа и мир танцуют на краю вулкана, продолжая нападки на Россию — Саркози
- 09:32 24.08.2023
- Власти США организовали много убийств с участием ЦРУ — Трамп
- 09:20 24.08.2023
- В Киеве произошел мощный взрыв
- 09:05 24.08.2023
- Индийский луноход совершил первое путешествие по Луне
- 09:00 24.08.2023
- Пять стран станут новыми членами БРИКС - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать