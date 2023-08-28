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НОВОСТИ

Собянин: Проект "Москва" делает столицу самым лучшим городом мира

13:20 28.08.2023

Столица РФ будет активно развиваться, заявил мэр города на телеканале  М24. По словам градоначальника, ситуация в мегаполисе определяет состояние экономики всей России, поскольку на долю Москвы приходится 20% валового внутреннего продукта государства. И, несмотря на сложную международную обстановку, за пять лет валовый региональный продукт города увеличился на 12,4%, а объем инвестиций вырос в 2 раза. «Такого проекта, как проект «Москва», в истории не существовало, - отметил мэр. - Он — про то, как сделать наш город самым крутым, лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим вместе со страной, мы побеждаем и становимся еще сильнее. Наша задача — продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу».

В числе важнейших проектов Собянин назвал формирование нового транспортного каркаса, состоящего из наземной, подземной и железнодорожной частей. «Такие проекты никому в мире за столь короткие сроки не удавалось реализовать», — заявил градоначальник. Например, за 13 лет были открыты 78 новых станций метрополитена, а еще 60 станций проектируются и строятся.

По мнению Собянина, очень важно строительство новых городских вокзалов, которых создано 48, а планируется открыть еще 36. Эти вокзалы позволяют горожанам с комфортом пересаживаться между метро и наземным транспортом.

Также создан 68-километровый Московский скоростной диаметр, ставший самым масштабным проектом дорожного строительства в мире. «Построено огромное количество новых дорог, развязок, мостов, тоннелей, путепроводов. Созданы новые магистрали, которые выходят не из центра города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям. Эти магистрали разгрузили центр города и соединили федеральные трассы, ведущие, в частности, в Санкт-Петербург и Казань», - отметил мэр.

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