Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы
11:36 29.08.2023
В Москве активно ведется капитальный ремонт корпусов Боткинской больницы. По словам мэра Сергея Собянина, завершены ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, также на 92% завершен корпус №20, где будет размещаться городской урологический центр.
«Начали работы еще в двух корпусах – №2 и №10. Во втором будут терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения, - отметил глава города в Telegram. - В десятом разместится научно-академический корпус, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов».
По словам градоначальника, оба здания – объекты культурного наследия, поэтому в них идет не только ремонт, но и реставрация. Завершить процесс планируют во второй половине 2024 года.
Как отмечает Собянин, в 2020-2022 годах после комплексной модернизации были открыты гематологический корпус, паллиативный корпус, хирургический корпус №7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, нефрологический центр и пищеблок.
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