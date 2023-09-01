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НОВОСТИ

Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов

22:00 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и комика Руслана Белого, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр включены депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, политический деятель Майрбек Вачагаев, бывшая телеведущая радиостанции «Эхо Москвы» Оксана Баршева, советский писатель Олег Радзинский, экономист Константин Сонин, антивоенное этническое движение «Новая Тыва», а также Евгений Карпов и Денис Катаев.

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