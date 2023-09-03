Пашинян: Мы видим, что Россия сама уходит из региона...

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica, которое транслировало Общественное телевидение Армении.

По словам премьера, «Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев». «Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором», — заявил Пашинян.