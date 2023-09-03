0
0
269
НОВОСТИ

Пашинян: Мы видим, что Россия сама уходит из региона...

09:20 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica, которое транслировало Общественное телевидение Армении.

По словам премьера, «Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев». «Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором», — заявил Пашинян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 03.09.2023
Медведев привел данные МО РФ о числе контрактников, принятых на службу с начала года
0
309
09:15 03.09.2023
В ночь на 4 сентября в Москве может похолодать до +10С - синоптики
0
270
09:10 03.09.2023
Северная Корея провела имитацию тактических ядерных ударов крылатыми ракетами - ЦТАК
0
263
09:00 03.09.2023
Президент Нигерии распорядился отозвать послов страны из всех государств
0
318
21:00 02.09.2023
Число студентов колледжей за три года выросло на 14%
0
910
20:30 02.09.2023
Италия в 1980 году предупредила Каддафи о планах Франции его устранить — экс-премьер Амато
0
956
20:00 02.09.2023
Назначенный мятежниками глава МО Нигера встретился с послом Китая
0
900
19:30 02.09.2023
ООН допускает снятие части ограничений для РФ по зерновой сделке - Anadolu
0
986
19:00 02.09.2023
Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве, десятки людей пострадали
0
1088
18:30 02.09.2023
МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
0
1014

Возврат к списку