Пашинян: Мы видим, что Россия сама уходит из региона...
09:20 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica, которое транслировало Общественное телевидение Армении.
По словам премьера, «Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев». «Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором», — заявил Пашинян.
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