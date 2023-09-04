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НОВОСТИ

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

13:39 04.09.2023

В столице РФ стартовал прием заявок на конкурс экологических инноваций «Зеленая Москва». По словам мэра Сергея Собянина, к участию в нем приглашаются российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды. «Агентство инноваций Москвы принимает анкеты до 8 октября», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, партнеры конкурса - крупнейшие российские компании, такие как «РТ-Инвест», РЖД, МТС, НЛМК, «Экополис», которые заинтересованы в решениях для «умной» сортировки отходов, возобновляемой энергии, очистительного оборудования, технологий 5G в области экологии, технологий для умного города».

Предполагается, что лучшие проекты будут протестированы и могут быть внедрены на предприятиях и в мегаполисе. Отметим, что за два года Москва организовала 26 технологических конкурсов в различных сферах, а стартапы смогли привлечь примерно 1,3 млрд руб.

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