Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи
14:21 05.09.2023
В Москве открылся новый флагманский центр городской клинической больницы №15 имени Филатова на улице Вешняковской. По словам мэра столицы, который открыл медучреждение, это «высокотехнологичное сердце знаменитой клиники, одной из лучших в Москве». В новом корпусе размещено современное медицинское оборудование, среди которого один магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, два рентген-комплекса, два ангиографические установки, четыре рентген-установки C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование. Также во флагманском центре используют принципы «цифрового госпиталя», при которых медицинская документация ведется в электронном виде. На территории больницы устроена вертолетная площадка.
Четырехэтажный корпус флагманского центра в ГКБ имени Филатова площадью 15 тыс. кв. м было начали строить в июне 2020 года и завершили в августе 2023 года. Корпус сможет принимать до 200 пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток. После этого пациентов в зависимости от их состояния или выпишут домой, или направят в профильные отделения больницы для продолжения лечения, или дадут рекомендации и направят на амбулаторное лечение.
По словам Сергея Собянина, после открытия центра у врачей появятся новые возможности для работы: «Для вас это такая комфортная среда, во-первых. А во-вторых, все возможности для использования ваших знаний и талантов».
В центре создали комфортную среду для родственников пациентов – они могут провести время в ожидании завершения операции в специальных помещениях, семейных комнатах.
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