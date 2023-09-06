Объем ФНБ на 1 сентября достиг 13,7 трлн руб., или 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ
17:40 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13,7 трлн руб., или 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, сообщается на сайте Минфина РФ.
«По состоянию на 1 сентября 2023 г. объем ФНБ составил 13 703 597,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…>, что эквивалентно 142 852,5 млн долларов США», — сообщил Минфин.
На 1 сентября объем ликвидных активов ФНБ составил 7,251 трлн рублей (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). «По состоянию на 1 сентября 2023 г. объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 7 251 634,9 млн рублей или 75 594,3 млн долларов США (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», — следует из сообщения.
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