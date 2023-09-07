В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифровки ДЭГ
13:44 07.09.2023
В Москве разделили на пять частей ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Процедуру провели в Мосгоризбиркоме. Этот ключ будет использован для подведения итогов выборов мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления города, которые состоятся 8-10 сентября.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, части ключа получили пять хранителей, минимум три из них нужны для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру подведения итогов выборов.
«Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра», – заявил Костырко перед разделением ключа.
Хранить части ключа будут председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Как уже сообщала «НГ», выборы запланированы на 8, 9 и 10 сентября. На пост градоначальника претендуют пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
Подробнее о предстоящем голосовании читайте в материале «Москва готова к голосованию и в цифровом, и в традиционном формате».
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