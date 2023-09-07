В Раде пояснили, что выезд для военнообязанных женщин будет так же строг, как и для мужчин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выезд с Украины для женщин, вставших на воинский учет с 1 октября, будет регламентироваться по тем же правилам, что и для мужчин, смягчения не предусмотрены. Об этом заявил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский.

«Военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, то тогда да, они смогут уехать. Если нет, тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», — сказал он в комментарии агентству РБК-Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет. Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на учет в обязательном порядке, остальные — по собственному желанию.