Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы №1

13:25

В Москве в скором времени начнет принимать пациентов новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1. По словам мэра Сергея Собянина, в этом медучреждении на Волоколамском шоссе «есть все». «От перинатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров. Здесь будет оказываться помощь как детям, так и взрослым. Строительная часть закончена, идут пуско-наладочные работы. Я надеюсь, что через два–три месяца больница уже примет своих пациентов», – сообщил глава города. Напомним, строительство инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ИКБ №1 началось в феврале 2020 года на месте снесенных устаревших корпусов больницы.

Согласно словам градоначальника, новые корпуса ИКБ №1 не только одни из самых сложных с технологической стороны в России, но и одни из самых современных.

По словам главврача ИКБ №1 Игоря Тюрина, в клинике оборудованы 546 мельцеровских боксов, при этом предусмотрена возможность расширить коечную мощность в два раза, до более чем 1 000 коек.

В комплексе – три корпуса площадью 133 тыс. кв. м, в нем будут работать 1352 сотрудника, среди которых 390 врачей и 630 представителей среднего медперсонала.

В центральном корпусе разместится центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром для оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами B, C и D. Его возможности позволят проводить весь спектр обследований на гепатиты В и С (ИФА- и ПЦР-анализы), диагностику гепатита D, оценку степени фиброза печени (рубцовые изменения в результате хронического воспаления) с помощью фиброскана. Центр будет заниматься лекарственным обеспечением москвичей, страдающих хроническим вирусным гепатитом С. Кроме того, на базе центрального корпуса будут действовать профильные кафедры медицинских вузов с лекционными залами для обучения студентов и клинические отделы профильных научных центров. Также создана клиническая лаборатория, рассчитанная на 15 тыс. исследований в сутки.