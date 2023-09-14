В Саратове произошла разгерметизация подземного газопровода, возник пожар

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытое горение ликвидировали после разгерметизации на подземном газопроводе в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

«Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено», — сообщил Юрин, добавив, что на месте работают все экстренные службы.