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Президент Польши: У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь

18:45 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти пока никак не продвинулись в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие. Об этом свидетельствуют слова президента республики Анджея Дуды, который принял участие в форуме в городе Крыница-Здруй.

По словам главы польского государства, для республики самую большую угрозу представляет сосед, у которого есть ядерное оружие.

«У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает», — сказал он, подчеркнув, что в такой ситуации НАТО — единственная гарантия.

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