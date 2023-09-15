Собянин: С начала года инвесторы построили в Москве 54 социальных объектов
10:07 15.09.2023
В Москве инвесторы возвели 54 здания для размещения объектов социальной инфраструктуры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе появились 30 детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений.
«То, что планировали достроить и ввести в эксплуатацию за этот год, сделали всего за восемь месяцев. При этом построили на четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год», – написал глава города Telegram-канале.
В августе были введены в эксплуатацию пять объектов. В частности, образовательный комплекс в поселении Сосенское, спорткомплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в Хорошево-Мневниках, ледовый дворец «Кристалл» в олимпийском комплексе «Лужники», академия спорта «Динамо» в Петровском парке, а также ледовый каток «Сталкер» в Куркине.
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