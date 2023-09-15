Число случаев стрельбы в школах США выросло в два раза за один год — Axios
11:00 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев стрельбы на территории американских школ в 2021-2022 учебном году увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателем за предыдущий год, достигнув рекордных значений. Об этом сообщил портал Axios, ознакомившийся с данными Национального центра по статистике в области образования.
В 2021-2022 учебном году в государственных и частных школах произошло 188 случаев стрельбы, а в 2020-2021 учебному году было известно о 93 подобных инцидентах, отмечает издание.
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