Собянин поручил соединить транспортный каркас Новой Москвы с МСД

18:37

Московский скоростной диаметр (МСД) нужно соединить с дорогами Троицкого и Новомосковского административного округов (ТиНАО). По поручению мэра Сергея Собянина, это необходимо сделать не позднее 2025 года.

Также мэр поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, а также до 2026 года обновить не менее 500 вагонов метрополитена города Москвы. Кроме того, на столичные маршруты до 2026 года планируется вывести не менее 900 новых электробусов.