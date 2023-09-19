0
0
138
НОВОСТИ

Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами

20:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могут покинуть здание. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в российском диппредставительстве.

«Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает», — сказал собеседник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 19.09.2023
В Ереване полиция начала применять шумовые гранаты у здания кабмина, идут столкновения
0
18
19:20 19.09.2023
Бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения - СМИ
0
190
18:40 19.09.2023
В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие
0
261
18:37 19.09.2023
Собянин поручил соединить транспортный каркас Новой Москвы с МСД
0
245
18:00 19.09.2023
Пекин поддержит Москву на международной арене — глава МИД КНР
0
283
17:32 19.09.2023
Стратегического наступления РФ в этом году не будет - военкор
0
384
17:12 19.09.2023
Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе
0
315
17:00 19.09.2023
Кремль призвал Армению и Азербайджан следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху
0
327
16:32 19.09.2023
Украина не приняла от ФРГ 10 танков Leopard 1 из-за плохого состояния — Spiegel
0
358
16:12 19.09.2023
После окончания боевых действий в Донецке построят метро
0
361

Возврат к списку