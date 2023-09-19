20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могут покинуть здание. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в российском диппредставительстве.

«Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает», — сказал собеседник.