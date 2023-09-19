Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами
20:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могут покинуть здание. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в российском диппредставительстве.
«Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает», — сказал собеседник.
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