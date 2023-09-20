Полицейские разблокировали здание посольства РФ в Ереване

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в ночь на среду разблокировали здание посольства РФ в Ереване и задержали несколько протестующих. Трансляцию вели местные порталы.

Как видно на кадрах, стражи правопорядка сначала дали время протестующим, а потом, когда они отказались разблокировать здание, начали их задерживать.