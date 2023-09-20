0
0
44
НОВОСТИ

В Казахстане задержали автора фейка о конфликте местных и российских военных

12:05 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Костанайской области Казахстана задержали местного жителя, распространившего фейковое видео о конфликте российских и казахстанских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

«Сотрудниками полиции ДП (департамента полиции — прим. ТАСС) Костанайской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 52-летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал».

В правоохранительных органах также сообщили о начале досудебного расследования по статье «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» Уголовного кодекса республики

В ДП напомнили об ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором показаны люди в военной форме и военная техника. Голос за кадром утверждает, что в Костанайской области произошел конфликт российских и казахстанских военных и в настоящий момент туда стягивают технику. В МВД немедленно опровергли эти сообщения, указав, что на видеозаписи показана колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Казахстана, направляющаяся на плановые полевые занятия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:00 20.09.2023
Трое спасателей оказались под завалами после повторного обрушения в доме в Балашихе
0
58
12:00 20.09.2023
Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ
0
65
11:32 20.09.2023
Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе
0
124
11:20 20.09.2023
Экспорт авто из Японии в РФ упал почти вдвое после введения новых санкций
0
132
11:05 20.09.2023
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе
0
141
11:00 20.09.2023
Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, несмотря на санкции — Шойгу
0
152
10:32 20.09.2023
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
0
202
10:20 20.09.2023
Дуда назвал Украину утопающим, который может утащить Польшу на дно
0
236
10:05 20.09.2023
Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение
0
216
10:00 20.09.2023
Страны глобального Юга недовольны зацикленностью Запада на Украине — МИД Великобритании
0
248

Возврат к списку