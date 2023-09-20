В Казахстане задержали автора фейка о конфликте местных и российских военных
12:05 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов Костанайской области Казахстана задержали местного жителя, распространившего фейковое видео о конфликте российских и казахстанских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.
«Сотрудниками полиции ДП (департамента полиции — прим. ТАСС) Костанайской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 52-летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал».
В правоохранительных органах также сообщили о начале досудебного расследования по статье «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» Уголовного кодекса республики
В ДП напомнили об ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.
Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором показаны люди в военной форме и военная техника. Голос за кадром утверждает, что в Костанайской области произошел конфликт российских и казахстанских военных и в настоящий момент туда стягивают технику. В МВД немедленно опровергли эти сообщения, указав, что на видеозаписи показана колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Казахстана, направляющаяся на плановые полевые занятия.
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