Российские аграрии в 2023 г. собрали уже более 123 млн тонн зерна — Патрушев
14:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские сельхозпроизводители в 2023 году собрали уже более 123 млн тонн зерна, до 60 млн тонн зерновых будет поставлено на экспорт в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.
«Несмотря на то, что в ряде регионов погодные условия складываются не самым лучшим образом, российские аграрии уже собрали больше 123 млн тонн зерна. Соответственно, ранее озвученный прогноз мы уже перешагнули. Понимаем, что объем в 130 млн тонн, обозначенный нашим президентом, мы точно выполним. Урожай зерна 2023 года позволит сполна нам обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн зерновых», — сказал Патрушев.
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