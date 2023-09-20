Российские аграрии в 2023 г. собрали уже более 123 млн тонн зерна — Патрушев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские сельхозпроизводители в 2023 году собрали уже более 123 млн тонн зерна, до 60 млн тонн зерновых будет поставлено на экспорт в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

«Несмотря на то, что в ряде регионов погодные условия складываются не самым лучшим образом, российские аграрии уже собрали больше 123 млн тонн зерна. Соответственно, ранее озвученный прогноз мы уже перешагнули. Понимаем, что объем в 130 млн тонн, обозначенный нашим президентом, мы точно выполним. Урожай зерна 2023 года позволит сполна нам обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн зерновых», — сказал Патрушев.