0
0
151
НОВОСТИ

Российские аграрии в 2023 г. собрали уже более 123 млн тонн зерна — Патрушев

14:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские сельхозпроизводители в 2023 году собрали уже более 123 млн тонн зерна, до 60 млн тонн зерновых будет поставлено на экспорт в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

«Несмотря на то, что в ряде регионов погодные условия складываются не самым лучшим образом, российские аграрии уже собрали больше 123 млн тонн зерна. Соответственно, ранее озвученный прогноз мы уже перешагнули. Понимаем, что объем в 130 млн тонн, обозначенный нашим президентом, мы точно выполним. Урожай зерна 2023 года позволит сполна нам обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн зерновых», — сказал Патрушев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 20.09.2023
В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе
0
25
15:00 20.09.2023
Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь»
0
37
14:32 20.09.2023
В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе
0
124
14:12 20.09.2023
РФ не принимает упреки деятельности своих миротворцев в Карабахе — Песков
0
154
13:32 20.09.2023
Путин никогда не опускается до оскорблений — Песков об ответе Байдену
0
208
13:20 20.09.2023
Де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал — Песков
0
214
13:05 20.09.2023
Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются
0
249
13:04 20.09.2023
Корпоративные клиенты Сбера смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за пять минут
0
204
13:00 20.09.2023
Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, еще двое пострадали
0
212
12:32 20.09.2023
Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих РФ, возбуждено дело
0
278

Возврат к списку