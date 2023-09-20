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НОВОСТИ

Корпоративные клиенты Сбера смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за пять минут

13:04 20.09.2023

Сбер автоматизировал контроль целевого использования кредитных средств, которые предоставляются крупному и среднему бизнесу на финансирование текущих расходов. Теперь расчеты по сделкам, в которых задействован кредит на пополнение оборотных средств, занимают не более пяти минут – скорость процесса увеличилась в 12 раз.

Время сократилось за счет автоматизации проверки документации юрлиц: платежных поручений, договоров, накладных. Финансирование деятельности бизнеса в рамках оборотного кредитования происходит автоматически, если цель кредита соответствует назначению платежа.

На сегодняшний день сервис работает в пилотном режиме и доступен для клиентов Сбера в Воронежской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Тамбовской областях (клиентам Центрально-Черноземного банка). За 1,5 месяца через него прошло более 450 выдач. В будущем новый функционал планируется масштабировать по всей стране.

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