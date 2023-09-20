РФ не принимает упреки деятельности своих миротворцев в Карабахе — Песков
14:12 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не принимает упреки деятельности миротворцев в Карабахе, эти обвинения беспочвенны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Они ни на чем не основаны. Несмотря на это, мы продолжаем наши контакты и с армянской стороной. Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страной. Также мы продолжаем контакты с Азербайджаном, это тоже очень важный наш партнер. Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе», — сказал он, комментируя слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, заявившего, что миротворцы РФ якобы не выполняют свои обязательства.
Песков подчеркнул, что, несмотря на обвинения, Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном.
НОВОСТИ
- 15:12 20.09.2023
- В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе
- 15:00 20.09.2023
- Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь»
- 14:32 20.09.2023
- В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе
- 14:00 20.09.2023
- Российские аграрии в 2023 г. собрали уже более 123 млн тонн зерна — Патрушев
- 13:32 20.09.2023
- Путин никогда не опускается до оскорблений — Песков об ответе Байдену
- 13:20 20.09.2023
- Де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал — Песков
- 13:05 20.09.2023
- Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются
- 13:04 20.09.2023
- Корпоративные клиенты Сбера смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за пять минут
- 13:00 20.09.2023
- Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, еще двое пострадали
- 12:32 20.09.2023
- Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих РФ, возбуждено дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать