РФ не принимает упреки деятельности своих миротворцев в Карабахе — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не принимает упреки деятельности миротворцев в Карабахе, эти обвинения беспочвенны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Они ни на чем не основаны. Несмотря на это, мы продолжаем наши контакты и с армянской стороной. Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страной. Также мы продолжаем контакты с Азербайджаном, это тоже очень важный наш партнер. Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе», — сказал он, комментируя слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, заявившего, что миротворцы РФ якобы не выполняют свои обязательства.

Песков подчеркнул, что, несмотря на обвинения, Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном.