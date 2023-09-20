Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе, где взорвался газ — МЧС

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковые собаки не нашли людей под завалами жилого дома в Балашихе, где произошел взрыв газа. Об этом журналистам сообщил находящийся на месте ЧП замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

«На данный момент поисковые собаки на находят людей под завалами дома», — сказал он.