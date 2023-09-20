0
0
137
НОВОСТИ

Песков: Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана

18:37 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия признает, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «И Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении», — добавил Песков.

«Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 20.09.2023
При обстреле машины в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы – МО РФ
0
176
18:16 20.09.2023
На заправках «Роснефти» начали устанавливать графические кассы самообслуживания
0
195
17:40 20.09.2023
Военные Габона освободили страну, а не совершили госпереворот, заявил Нгема
0
204
17:12 20.09.2023
У Азербайджана готов план интеграции армян Карабаха — помощник президента
0
250
17:00 20.09.2023
Швеция не вышлет осужденного за попытку финансирования РПК курда
0
234
16:32 20.09.2023
Китай впервые опередил США по количеству научных публикаций
0
280
16:17 20.09.2023
Корпоративные клиенты Сбера могут рассчитать свой лизинговый потенциал
0
282
16:12 20.09.2023
Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе, где взорвался газ — МЧС
0
291
16:00 20.09.2023
БПЛА России поразил украинский МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области
0
309
15:32 20.09.2023
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь — Развожаев
0
300

Возврат к списку