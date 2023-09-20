Песков: Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия признает, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «И Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении», — добавил Песков.

«Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены», — подчеркнул он.