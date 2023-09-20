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Эксперты оценили дебетовую карту «СберКарта Прайм +»

20:07 20.09.2023

Сбер получил награду в номинации «Самая выгодная дебетовая карта для массовых клиентов» по версии Frank Debit Cards Award 2023. Победу одержала дебетовая карта «СберКарта Прайм ».

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 25 банков, на которых приходится 92,5% рынка. Были проанализированы тарифы и условия по 380 дебетовым картам. Кроме того, компания провела опрос более 4,5 тыс. держателей дебетовых карт, изучила предпочтения 1000 активных пользователей онлайн-банка, углубилась в исследование клиентского пути (онлайн/офлайн), опросила 18 экспертов рынка, совершила более 120 оформлений банковских продуктов по принципу «тайный покупатель».

За два года пользования дебетовой картой с подключенной подпиской «СберПрайм» для активных клиентов в массовом сегменте при ежемесячных тратах выгода составляет 55 тыс. руб., свидетельствуют результаты расчетов собственной модели аналитиков Frank RG «Калькулятор лояльности».

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