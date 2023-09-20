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НОВОСТИ

Сбер обсудил разработку государственных информационных систем на платформе «Гостех»

20:08 20.09.2023

На Kazan Digital Week состоялась сессия «Конвейер разработки государственных информационных систем (ГИС) на платформе Гостех» с участием вице-президента Сбербанка Алексея Козырева. В рамках сессии эксперты обсудили методические рекомендаций «ГосТех» по организации производственного процесса разработки государственных информационных сервисов с учетом применения итерационного подхода к разработке.

Алексей Козырев в своем выступлении отметил, что разработанные методические рекомендации производственного процесса соответствуют лучшим мировым практикам и должны стать единым стандартом для всей отрасли в рамках перехода на единую цифровую платформу «Гостех». Также он отметил, что одной из ключевых ценностей единой цифровой платформы является обеспечение информационной безопасности как сервиса.

«ГосТех предоставляет операторам и разработчикам государственных систем информационную безопасность под ключ в виде набора сервисов, – отметил Алексей Козырев. – Конвейер безопасной разработки – это один из таких сервисов. Его использование разработчиками повысит уровень защищенности и надежности информационных систем и упростит их аттестацию на соответствие требованиям по информационной безопасности».

По его мнению, максимальная автоматизация сборки и проверок позволит устранить узкие места в производственном процессе, связанные с человеческим фактором и повысить качество сервисов. При этом автоматизируя проверки, важно сохранить их прозрачность и сделать понятными для разработчиков.

В октябре 2020 года правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех». Сбер является одним из разработчиков платформы.

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