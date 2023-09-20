Сбер выдал рекордное число льготных ипотечных кредитов за день до изменения их условий

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Россияне за один день, 19 сентября, оформили в Сбере рекордное количество жилищных кредитов на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам. Об этом сообщил директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, Сбер привлек к работе большее число сотрудников и увеличил время работы офисов, ряд них продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. А застройщики Сбера поделились опытом, оформив ипотеку одному клиенту за 4 часа – от первичной консультации до выдачи кредита.

В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд руб. Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). На втором месте – кредиты на вторичное жилье (21,7%). По льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» – 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» – 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» – 378 (3,3%).

Больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области (7,5%), Краснодарском крае (5,8%), Москве (5,5%), Тюменской области и Санкт-Петербурге (по 5,2%). В десятку лидеров по доле выдач также вошли Свердловская область (5,1%), Республика Татарстан (4,1%), республика Башкортостан (4%), Новосибирская (3,1%) и Челябинская области (2,8%).

«С 20 сентября, выполняя постановление правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали все возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях», – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Благодаря инновационным технологиям Сбер сократил время выхода на сделку по всем льготным программам. В результате c 15 по 19 сентября Сберу и Домклик удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов, отметил Лейпи.