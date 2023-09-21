Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
15:12 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
«В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.
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