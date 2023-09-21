Президент Турции прокомментировал текущую ситуацию в Карабахе
21:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Попытка провести там президентские выборы серьезно обеспокоила и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан расценил это как процесс, который все еще нагревает обстановку. Были сделаны предупреждения, но, несмотря на это, ничего не изменилось. Наоборот, процесс продолжился, после чего и Азербайджан также сделал шаг. И он завершил свою операцию быстро. Мне сообщили, что были поражены около 90 важных целей», — цитирует его государственное агентство Anadolu Ajansı.
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