Президент Турции прокомментировал текущую ситуацию в Карабахе

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Нагорном Карабахе обеспокоили не только Азербайджан, но и Армению. Об этом заявил в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке президент Турции Тайип Эрдоган.

«Попытка провести там президентские выборы серьезно обеспокоила и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан расценил это как процесс, который все еще нагревает обстановку. Были сделаны предупреждения, но, несмотря на это, ничего не изменилось. Наоборот, процесс продолжился, после чего и Азербайджан также сделал шаг. И он завершил свою операцию быстро. Мне сообщили, что были поражены около 90 важных целей», — цитирует его государственное агентство Anadolu Ajansı.