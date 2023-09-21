По мнению Салливана, США в состоянии поддерживать и Украину, и Тайвань

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация считает, что в состоянии на текущем этапе и продолжать оказывать военную помощь Украине, и передавать оружие Тайваню. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы считаем, что можем предоставлять поддержку Украине и при этом быть в состоянии сдерживать агрессию где бы то ни было еще. Или отвечать на нее, если она будет иметь место», — заявил советник американского лидера, комментируя вопрос о том, не следует ли Вашингтону переориентировать поставки оружия на Тайвань.