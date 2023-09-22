США направляют Украине пакет военной помощи на $325 млн с кассетными боеприпасами

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов направляет Украине пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем противовоздушной обороны (ПВО) и кассетными боеприпасами. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как подчеркнул шеф американской дипломатии, пакет «включает дополнительные боеприпасы для ПВО, которые помогут усилить противовоздушную оборону Украины». Кроме того, продолжил госсекретарь, в пакет помощи вошли «артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы». По его словам, вооружения и техника «поступят из запасов Министерства обороны» США.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать Киеву тактические ракеты ATACMS.