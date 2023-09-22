США направляют Украине пакет военной помощи на $325 млн с кассетными боеприпасами
09:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов направляет Украине пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем противовоздушной обороны (ПВО) и кассетными боеприпасами. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как подчеркнул шеф американской дипломатии, пакет «включает дополнительные боеприпасы для ПВО, которые помогут усилить противовоздушную оборону Украины». Кроме того, продолжил госсекретарь, в пакет помощи вошли «артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы». По его словам, вооружения и техника «поступят из запасов Министерства обороны» США.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать Киеву тактические ракеты ATACMS.
НОВОСТИ
- 10:05 22.09.2023
- В Москве повторен температурный рекорд 1975 года
- 10:00 22.09.2023
- Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе — Байден
- 09:32 22.09.2023
- Баку отправил продовольствие армянскому населению Карабаха
- 09:20 22.09.2023
- Глава МИД Польши назвал текущий курс Киева оскорбительным для Варшавы
- 09:05 22.09.2023
- Два БПЛА уничтожены у побережья Крыма и в Туапсинском районе Кубани
- 22:40 21.09.2023
- В Минэнерго ожидают скорого снижения цен на топлива после введения ограничений на экспорт
- 21:40 21.09.2023
- Путин напомнил о системной задаче – переходу к «экономике высоких зарплат»
- 21:20 21.09.2023
- По мнению Салливана, США в состоянии поддерживать и Украину, и Тайвань
- 21:00 21.09.2023
- Президент Турции прокомментировал текущую ситуацию в Карабахе
- 20:10 21.09.2023
- В Ереване идут стычки полиции с протестующими - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать