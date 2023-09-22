В Москве повторен температурный рекорд 1975 года
10:05 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики зафиксировали третью теплую ночь подряд в Москве, повторен температурный рекорд 1975 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила плюс 16,1, в Тушино — плюс 13,4, на базовой метеостанции ВДНХ — плюс 13. Это соответствует ночной климатической норме июля (плюс 13,5). По метеостатистике рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 г., когда метеорологи зафиксировали плюс 13, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности», — написал Тишковец.
В пятницу в Москве ожидается погода без осадков и до 26 градусов тепла.
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