10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики зафиксировали третью теплую ночь подряд в Москве, повторен температурный рекорд 1975 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила плюс 16,1, в Тушино — плюс 13,4, на базовой метеостанции ВДНХ — плюс 13. Это соответствует ночной климатической норме июля (плюс 13,5). По метеостатистике рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 г., когда метеорологи зафиксировали плюс 13, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности», — написал Тишковец.

В пятницу в Москве ожидается погода без осадков и до 26 градусов тепла.